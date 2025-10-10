Rottura Trump – Xi | massicci dazi in arrivo e il no al vertice in Corea

L'annuncio, come sempre, in un post social L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Rottura Trump – Xi: massicci dazi in arrivo e il no al vertice in Corea

In questa notizia si parla di: rottura - trump

Dai giudici rottura di dazi per Trump

Donald Trump torna a parlare con Elon Musk. Il presidente Usa e il magnate, dopo la rottura dei mesi scorsi, sono stati inquadrati mentre conversavano seduti vicini durante la commemorazione di Charlie Kirk, allo stadio di Glendale. Elon Musk, ha anche sc - facebook.com Vai su Facebook

Spinte internazionali per chiusura positiva su Piano #Trump per #Gaza sono rilevanti, ma negoziato è difficile. A pesare non è solo rivalità tra #Israele e #Hamas, ma anche fratture interne ai due fronti. @GiuseppeDentice (@osmed_it) su @inblu2000it https://p - X Vai su X

TikTok salvo: Trump e Xi Jinping pronti a firmare l'accordo - Lo ha confermato il Segretario al Tesoro Scott Bessent: I termini commerciali sono stati definiti tra le parti private. punto-informatico.it scrive

Telefonata Trump-Xi, a novembre l'incontro in Corea. Ma non c'è ancora l'accordo su TikTok - ROMA – L’accordo definitivo sul passaggio di TikTok in mani americane, quello su cui Trump aveva detto di contare, non è ancora raggiunto. Lo riporta repubblica.it