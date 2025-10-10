Rottamazione quinquies delle cartelle in Manovra 2026 cosa sappiamo sulla pace fiscale fino ad ora

Il governo è al lavoro per definire le misure che entreranno nella manovra 2026, che dovrebbe ottenere il via libera dal Cdm martedì: si va dal sostegno ai redditi alle famiglie, alla rottamazione quinquies. Si pensa a una rottamazione delle cartelle in 9 anni e 108 rate, tutte uguali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

