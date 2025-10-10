Rottamazione-quater online il servizio per i contribuenti che hanno un piano di pagamento con più di 10 rate

Nuovo servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate. Il servizio è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. Lo annuncia l’Agenzia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

