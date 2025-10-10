Rottamazione-quater online i moduli per le rate dal 2026 | attivo il nuovo servizio dell’Agenzia Ecco come si accede e tutte le informazioni necessarie

Lanotiziagiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato un nuovo servizio web dedicato ai contribuenti con un piano di Rottamazione-quater articolato in più di dieci rate. Lo strumento, disponibile su agenziaentrateriscossione.gov.it, consente di richiedere o ottenere direttamente online i moduli di pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. La novità risponde a un’esigenza pratica: nella comunicazione delle somme dovute inviata dopo l’adesione, erano allegati esclusivamente i moduli riferiti alle prime dieci rate. I nuovi bollettini, predisposti per i piani con oltre dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, verranno messi a disposizione anche via PEC o in formato cartaceo, in base al domicilio indicato dal contribuente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

rottamazione quater online i moduli per le rate dal 2026 attivo il nuovo servizio dell8217agenzia ecco come si accede e tutte le informazioni necessarie

© Lanotiziagiornale.it - Rottamazione-quater, online i moduli per le rate dal 2026: attivo il nuovo servizio dell’Agenzia. Ecco come si accede e tutte le informazioni necessarie

In questa notizia si parla di: rottamazione - quater

Rottamazione-quater, nona rata in scadenza: versamento entro 31 luglio

Scadenze imminenti per la Rottamazione-quater: ecco cosa sapere

Rottamazione quater, entro il 31 luglio il versamento della nona rata

rottamazione quater online moduliRottamazione-quater, online servizio per moduli per il 2026 - Riscossione per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione- Lo riporta msn.com

Cartelle esattoriali, rottamazione quater: il piano delle rate si può modificare anche online, come fare VIDEO - Chi ha aderito alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali può rimodulare il piano delle rate da pagare, anche in caso di riammissione. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rottamazione Quater Online Moduli