Rottamazione-quater online i moduli per le rate dal 2026 | attivo il nuovo servizio dell’Agenzia Ecco come si accede e tutte le informazioni necessarie

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato un nuovo servizio web dedicato ai contribuenti con un piano di Rottamazione-quater articolato in più di dieci rate. Lo strumento, disponibile su agenziaentrateriscossione.gov.it, consente di richiedere o ottenere direttamente online i moduli di pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. La novità risponde a un’esigenza pratica: nella comunicazione delle somme dovute inviata dopo l’adesione, erano allegati esclusivamente i moduli riferiti alle prime dieci rate. I nuovi bollettini, predisposti per i piani con oltre dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, verranno messi a disposizione anche via PEC o in formato cartaceo, in base al domicilio indicato dal contribuente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

