Rotatoria e più sicurezza in dirittura d’arrivo

Notizia importante per la sicurezza viaria in un tratto molto trafficato della bassa Valcesano. Sono in dirittura d’arrivo i lavori di costruzione della rotatoria al posto del pericolosissimo incrocio a raso di San Costanzo tra la Provinciale 16, la Sp 17 e Viale della Libertà, teatro, negli anni, di numerosi e gravi incidenti. "Entro due o tre settimane l’opera sarà conclusa – conferma il sindaco Domenico Carbone -. L’infrastruttura è stata eseguita dalla ditta ‘Paci Costruzioni’ di Monteciccardo, che si era aggiudicata l’appalto con un ribasso di 43.149 euro; cifra che il Comune ha potuto destinare all’implementazione del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

