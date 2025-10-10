Rosa Chemical sta con una famosa attrice più grande di 30 anni | il suo nome vi lascerà senza parole!

Negli ultimi anni, Rosa Chemical si è fatto notare non solo per la sua musica e la sua personalità eccentrica, ma anche per le sue opinioni molto chiare sull’amore. In diverse interviste, il cantante ha espresso senza mezzi termini la sua avversione per la monogamia e il suo interesse per relazioni libere e non convenzionali. Dopo una frequentazione con la tiktoker Linda Stabilini, ormai terminata da tempo, l’artista aveva fatto perdere le sue tracce dal punto di vista sentimentale. Ai microfoni aveva spiegato: « Io metto sempre in chiaro da subito che non credo alla monogamia » e aveva aggiunto che con Linda era finita perché non riusciva a comunicare a fondo i suoi sentimenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

