Roncofreddo partono i lavori di manutenzione sulla Sp 40 Badia-Santa Paola Fdi | Grazie al governo Meloni
"Oggi cominciamo i lavori di manutenzione alla Sp 40 Badia - Santa Paola danneggiata da frane durante l'alluvione di maggio 2023. L'intervento, stimato in 2,3 milioni di euro, riporterà sicurezza su una arteria stradale principale per la nostra zona. Ringraziamo il governo Meloni per la costante. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
