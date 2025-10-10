Gara valida per la sesta giornata del gruppo H di qualificazione ai Mondiali 2026. Per i padroni di casa è l’ultima occasione per per rientrare nella lotta per il secondo posto, mentre gli ospiti vogliono conservare il primato. Romania-Austria si giocherà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso l’Arena National di Bucarest. ROMANIA-AUSTRIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rumeni si giocano una bella fetta di qualificazione. Il cammino fin qui ha lasciato a desiderare con due vittorie, un pareggio e due sconfitte, per un totale di sette punti. Va da sé che non c’è altra alternativa alla vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Romania-Austria, sesta giornata Gruppo H qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla