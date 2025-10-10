Romania-Austria sesta giornata Gruppo H qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del gruppo H di qualificazione ai Mondiali 2026. Per i padroni di casa è l’ultima occasione per per rientrare nella lotta per il secondo posto, mentre gli ospiti vogliono conservare il primato. Romania-Austria si giocherà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso l’Arena National di Bucarest. ROMANIA-AUSTRIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rumeni si giocano una bella fetta di qualificazione. Il cammino fin qui ha lasciato a desiderare con due vittorie, un pareggio e due sconfitte, per un totale di sette punti. Va da sé che non c’è altra alternativa alla vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: romania - austria
L’Austria di Ralph Rangnick per le sfide di ottobre con San Marino e Romania - facebook.com Vai su Facebook
Nazionali #Genoa | Stanciu pre-convocato dalla Romania per sfidare Moldavia e Austria https://buoncalcioatutti.it/2025/09/22/nazionali-genoa-stanciu-pre-convocato-dalla-romania-per-sfidare-moldavia-e-austria/… via @buoncalcio - X Vai su X
Conference League, tutti i gol della sesta giornata - Tante emozioni e tanti gol nella sesta e ultima giornata della League Phase di questa Conference League. Secondo corrieredellosport.it
Sesta giornata Conference League: pari e per la Fiorentina, sesta vittoria su sei per il Chelsea - La Fiorentina pareggia in casa del Vitòria SC, mentre il Chelsea chiude la fase campionato di UEFA Conference League a punteggio pieno grazie alla sesta vittoria consecutiva propiziata dalla tripletta ... Lo riporta it.uefa.com