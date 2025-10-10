Roma valuta Zirkzee | idea di prestito per gennaio

La Roma guarda con interesse al profilo di Joshua Zirkzee, attaccante olandese attualmente al Manchester United, come possibile rinforzo per l’attacco nella sessione di mercato di gennaio. L’ipotesi che circola è quella di un prestito, considerando le difficoltà dell’attaccante negli ultimi mesi con la maglia inglese. Il contesto. Zirkzee è arrivato allo United nell’estate del 2024 con grandi aspettative, ma la sua esperienza non si è rivelata finora brillante. Nelle prime giornate attuali, ha accumulato poco spazio, spesso relegato alla panchina. Questo ha portato il giocatore a chiedere di cambiare aria già nella prossima finestra di mercato, per rilanciarsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

