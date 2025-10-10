Roma valuta Zirkzee | idea di prestito per gennaio
La Roma guarda con interesse al profilo di Joshua Zirkzee, attaccante olandese attualmente al Manchester United, come possibile rinforzo per l’attacco nella sessione di mercato di gennaio. L’ipotesi che circola è quella di un prestito, considerando le difficoltà dell’attaccante negli ultimi mesi con la maglia inglese. Il contesto. Zirkzee è arrivato allo United nell’estate del 2024 con grandi aspettative, ma la sua esperienza non si è rivelata finora brillante. Nelle prime giornate attuali, ha accumulato poco spazio, spesso relegato alla panchina. Questo ha portato il giocatore a chiedere di cambiare aria già nella prossima finestra di mercato, per rilanciarsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: roma - valuta
Roma, obiettivo centrocampo ed esterni: proposto Elmas, Massara valuta
Calciomercato Roma, si cerca un attaccante in Premier e l’ultimo nome è un talento purissimo del City… Mentre si valuta Fábio Silva, spunta una nuova e affascinante pista
Calciomercato, salta Jashari al Milan? La Roma valuta l'addio di Dovbyk
Roma di corsa ma senza qualità: Gasperini cerca equilibrio e valuta rinforzi per gennaio. L’attacco resta un rebus. https://www.romanews.eu/il-messaggero-roma-intensita-si-ma-poca-qualita-gasperini-riflette/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
Milan attento: la Juventus ci prova per Maignan. Roma, idea Zirkzee per gennaio - La trattativa del rinnovo di Maignan al Milan è ferma e l’idea di una nuova esperienza all’estero o in un altro top club europeo affascina il po ... Si legge su eurosport.it
Roma, opzione Zirkzee per gennaio: si lavora al prestito - Già in estate al centro di diverse voci di mercato, Joshua Zirkzee torna al centro di interessi e voci di mercato. Segnala fantacalcio.it