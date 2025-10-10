Roma torna Il canile va in città | primo appuntamento a Villa Carpegna
Roma, 10 ottobre 2025 – Dopo il successo delle edizioni precedenti riprendono anche per questo autunno gl i appuntamenti con ‘Il canile va in città’, l’iniziativa ideata dall’ufficio della Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale per promuovere l’adozione dei cani dei canili di Roma e favorire la conoscenza dei romani con queste realtà, attraverso delle vere e proprie sfilate nelle piazze e nei parchi. L’appuntamento è per domani, sabato 11 ottobre alle ore 16.00, presso l’area cani del parco di Villa Carpegna, nel XIII Municipio. A sfilare questa volta saranno ben 22 cani, 13 provenienti da Muratella e 9 da Ponte Marconi, con animali ospitati in entrambi i canili di Roma per la prima volta insieme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
