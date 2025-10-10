Roma squadra a riposo domenica e lunedì | martedì la ripresa a Trigoria

Sololaroma.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la seconda pausa stagionale in corso per lasciar spazio agli impegni delle nazionali, tanti giocatori della Roma hanno lasciato la Capitale per rispondere alle rispettive convocazioni. La sosta permette ai giallorossi di godersi per due settimane, senza patemi, il primo posto in classifica insieme al Napoli, in attesa di tornare in campo per la settima giornata di campionato. Alla ripresa la formazione di Gasperini proverà a mantenere questo ritmo, affrontando il big match contro l’Inter. Nonostante si trovi la rosa decimata, il tecnico giallorosso continua a lavorare a Trigoria ma, come spesso accade durante le soste, dietro l’angolo ci sono alcuni giorni di riposo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma squadra a riposo domenica e luned236 marted236 la ripresa a trigoria

© Sololaroma.it - Roma, squadra a riposo domenica e lunedì: martedì la ripresa a Trigoria

In questa notizia si parla di: roma - squadra

Roma, Trigoria tra fatica e sudore: Gasperini alza i ritmi, squadra alle prese con le ripetute

Gasperini dopo Kaiserslautern-Roma 0-1: “Squadra già con una sua identità. Ma il mercato? Basta contare…”

Candela: “Roma squadra della mia vita, nel 2000 Totti meritava il Pallone d’oro”

roma squadra riposo domenicaTrigoria, domenica e lunedì la squadra riposa. Ripresa prevista martedì pomeriggio - Nel pomeriggio di martedì riprenderà poi il lavoro in vista della gara con l'Inter ... ilromanista.eu scrive

roma squadra riposo domenicaDomenica Fiorentina-Roma, anche Gasp prepara la rotazione con il Lille - Domenica prossima al Franchi arriva la Roma e Pioli valuta, per domani in Conference contro il Sigma Olomouc, una rotazione nella squadra anche in vista di quella importante sfida. Da firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Squadra Riposo Domenica