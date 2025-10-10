Roma squadra a riposo domenica e lunedì | martedì la ripresa a Trigoria
Con la seconda pausa stagionale in corso per lasciar spazio agli impegni delle nazionali, tanti giocatori della Roma hanno lasciato la Capitale per rispondere alle rispettive convocazioni. La sosta permette ai giallorossi di godersi per due settimane, senza patemi, il primo posto in classifica insieme al Napoli, in attesa di tornare in campo per la settima giornata di campionato. Alla ripresa la formazione di Gasperini proverà a mantenere questo ritmo, affrontando il big match contro l’Inter. Nonostante si trovi la rosa decimata, il tecnico giallorosso continua a lavorare a Trigoria ma, come spesso accade durante le soste, dietro l’angolo ci sono alcuni giorni di riposo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
