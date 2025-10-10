Roma sciopero dei trasporti venerdì 10 ottobre | metro e bus fermi per 24 ore Quali sono le fasce garantite

Giornata di disagi oggi, venerdì 10 ottobre, per chi si sposta con i mezzi pubblici a Roma. È in corso uno sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Sul che coinvolge l’intera rete gestita da Atac — metropolitane, autobus, filobus, tram e la ferrotranvia Termini–Centocelle. Il servizio è garantito solo nelle fasce orarie protette, ossia dall’inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17.00 alle 19.59. Nelle altre ore della giornata sono previsti forti rallentamenti e sospensioni delle corse su tutte le linee principali. Quali sono le linee coinvolte. Lo sciopero riguarda la rete Atac, ma non tutte le linee saranno ferme. 🔗 Leggi su Open.online