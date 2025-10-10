Roma rissa a Festa del Vino di Capena | giostraio pestato da 8 ragazzi

È ricoverato in ospedale in prognosi riservata. È in coma e lotta tra la vita e la morte un uomo di 65 anni, noto giostraio originario di Capena (in provincia di Roma), aggredito domenica da otto ragazzi in piazza Civitucola dove era in corso la Sagra del vino e dell’uva. L’uomo stava gestendo le giostre insieme alla famiglia quando un gruppo di ragazzi sui 20 anni, tutti del posto, lo ha aggredito. Feriti anche la moglie, dimessa con 10 giorni di prognosi e uno dei figli della coppia, lui dimesso con 5 giorni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

