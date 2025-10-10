Roma Pisilli | Nessun problema con Gasperini

Serata magica per Niccolò Pisilli, che all’ Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena ha trascinato l’Italia U21 di Silvio Baldini con una splendida doppietta nel 4-0 rifilato alla Svezia nel match di qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Al termine della gara, il centrocampista della Roma ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Rai 2: “ Do un grande voto alla squadra. Oggi abbiamo giocato una grande partita di squadra e i gol sono merito dei miei compagni. La mia seconda rete è frutto di un’azione bellissima. Abbiamo giocato con coraggio partendo da dietro e ribaltando l’azione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

