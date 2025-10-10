Roma oggi lo sciopero Atac | disagi per bus e metro
Oggi, venerdì 10 ottobre, è stato dichiarato lo sciopero di Atac, l’azienda dei trasporti di Roma. Si prospetta pertanto una giornata difficile per chi si muove con i mezzi pubblici nella Capitale. A incrociare le braccia i lavoratori del trasporto pubblico locale – dell’intera rete gestita da Atac – con ripercussioni su autobus, tram, filobus, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Sciopero mezzi pubblici a Roma, tutte le metro aperte. Orari, fasce di garanzia e linee coinvolte - Oggi, venerdì 10 ottobre 2025, giornata difficile a Roma per chi si sposta con autobus, metro e tram. Segnala leggo.it
Sciopero Atac Roma venerdì 10 ottobre. Tutti gli orari - I dipendenti Atac incrociano le braccia questo venerdì 10 ottobre. Secondo money.it