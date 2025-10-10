Roma l’ex allenatore di Koné | Ha avuto un percorso delicato ma non ha mai mollato

Manu Koné si è imposto come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, diventando un perno fondamentatale per la Roma e per la nazionale francese. Ai microfoni di RMC Sport, Marc Moesta, ex allenatore del calciatore ai tempi del Paris FC, ha raccontato il percorso di crescita del suo ex allievo: “ Era un giocatore atletico, con capacità di percussione che lo rendevano complementare agli altri “. Moesta si è poi soffermato sui numerosi ostacoli che Koné ha dovuto superare agli inizi della sua carriera professionistica: “ Faceva molti chilometri per venire agli allenamenti. Veniva con il suo zaino di scuola direttamente alla seduta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

