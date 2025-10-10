Roma idea Zirkzee | l' olandese vuole lasciare Manchester A gennaio da Gasp?
Joshua allo United gioca poco ed è chiuso da Cunha e Sesko, può arrivare in prestito. Il tecnico dei giallorossi lo voleva già all’Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Calciomercato Roma, per Ghilardi si tratta: Anselmino l’ultima idea
Calciomercato Roma, torna il nome di Laurienté: idea mai del tutto svanita
Sorpresa Cristante, idea in prestito per la Juventus: che fa la Roma?
? Alla Fiorentina serve la prima vittoria in campionato: l’idea di Pioli per la gara contro la Roma https://www.violanews.com/news-viola/stampa/fazzini-o-gudmundsson-pioli-si-schiarisce-le-idee-le-ultime-verso-la-roma/ #ViolaNews #Fiorentina #Pioli - facebook.com Vai su Facebook
Roma, idea Tsimikas, il derby di Gasperini si gioca sulle fasce https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/roma_idea_tsimikas_il_derby_di_gasperini_si_gioca_sulle_fasce-424858095/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
