Roma idea Zirkzee | l' olandese vuole lasciare Manchester A gennaio da Gasp?

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Joshua allo United gioca poco ed è chiuso da Cunha e Sesko, può arrivare in prestito. Il tecnico dei giallorossi lo voleva già all’Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma idea zirkzee l olandese vuole lasciare manchester a gennaio da gasp

© Gazzetta.it - Roma, idea Zirkzee: l'olandese vuole lasciare Manchester. A gennaio da Gasp?

In questa notizia si parla di: roma - idea

Calciomercato Roma, per Ghilardi si tratta: Anselmino l’ultima idea

Calciomercato Roma, torna il nome di Laurienté: idea mai del tutto svanita

Sorpresa Cristante, idea in prestito per la Juventus: che fa la Roma?

roma idea zirkzee olandeseRoma, occhi su Zirkzee: la situazione -  Il problema principale della Roma in questo inizio di stagione è stato l'attacco; Dovbyk continua a non convincere, ... Lo riporta europacalcio.it

Roma, idea Zirkzee: l'olandese vuole lasciare Manchester. A gennaio da Gasp? - Joshua allo United gioca poco ed è chiuso da Cunha e Sesko, può arrivare in prestito. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Idea Zirkzee Olandese