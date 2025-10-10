Roma giostraio pestato da un gruppo di ragazzi | è in coma e lotta per la vita

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggredito durante la Sagra del vino e dell’uva. Una tranquilla serata di festa si è trasformata in un dramma a Capena, in provincia di Roma. Un giostraio di 65 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di otto giovani, mentre stava lavorando durante la Sagra del vino e dell’uva. L’uomo, trasportato d’urgenza all’ ospedale Sant’Andrea di Roma, è ora in coma e in condizioni critiche. L’aggressione per un biglietto non pagato. Secondo quanto riportato da RomaToday, il giostraio stava gestendo le attrazioni insieme alla famiglia quando un gruppo di ragazzi, tutti intorno ai vent’anni, ha tentato di salire su una giostra senza pagare il biglietto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

