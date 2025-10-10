Roma giostraio pestato da un gruppo di ragazzi | è in coma e lotta per la vita
ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggredito durante la Sagra del vino e dell’uva. Una tranquilla serata di festa si è trasformata in un dramma a Capena, in provincia di Roma. Un giostraio di 65 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di otto giovani, mentre stava lavorando durante la Sagra del vino e dell’uva. L’uomo, trasportato d’urgenza all’ ospedale Sant’Andrea di Roma, è ora in coma e in condizioni critiche. L’aggressione per un biglietto non pagato. Secondo quanto riportato da RomaToday, il giostraio stava gestendo le attrazioni insieme alla famiglia quando un gruppo di ragazzi, tutti intorno ai vent’anni, ha tentato di salire su una giostra senza pagare il biglietto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: roma - giostraio
Roma, rissa a Festa del Vino di Capena: giostraio pestato da 8 ragazzi
Roma, rissa a Festa del Vino di Capena: giostraio pestato da 8 ragazzi - X Vai su X
Via della Falcognana: rinnovata la richiesta di intervento alla Città Metropolitana Comunicato congiunto Comune di Marino Municipio IX di Roma Capitale Il Sindaco del Comune di Marino, Stefano Cecchi, e la Presidente del Municipio IX di Roma Capitale, Te - facebook.com Vai su Facebook
Roma, rissa a Festa del Vino di Capena: giostraio pestato da 8 ragazzi - Feriti anche la moglie, dimessa con 10 giorni di prognosi, e uno dei figli della coppia, lui dimesso con 5 giorni ... Riporta tg24.sky.it
Aggredito alla Sagra del vino e dell’uva: giostraio picchiato da 8 ragazzi che “non volevano pagare” - È ricoverato in ospedale in prognosi riservata il giostraio di Capena, nella città metropolitana di Roma, aggredito da otto ragazzi domenica 5 ottobre in piazza Civitucola, a Capena. Secondo msn.com