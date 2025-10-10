Roma giostraio pestato da otto ragazzi alla Festa del Vino di Capena | ricoverato le sue condizioni sono gravi
Un giostraio di Capena (Roma) è stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato aggredito da otto ragazzi domenica 5 ottobre, nel corso della Sagra del vino e dell’uva della cittadina laziale. L’uomo, 65 anni, stava gestendo le giostre in piazza Civitucola insieme alla sua famiglia, quando i ragazzi, tutti sui vent’anni, originari della zona, lo hanno aggredito. I tentativi dei familiari di strappare l’uomo dalle mani dei picchiatori sono quindi degenerati in una rissa, su cui indagano ora i carabinieri della stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo. Le condizioni della vittima. 🔗 Leggi su Open.online
