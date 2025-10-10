Roma for Special il club celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Roma ha rinnovato il proprio impegno verso inclusione e benessere, organizzando un evento speciale per celebrare la ripresa degli allenamenti della Roma for Special, progetto nato in collaborazione con la Cooperativa Sociale CassiAvass. L’evento. L’iniziativa si è svolta il oggi presso l’ASD Centocelle, alla presenza del Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e ha rappresentato un nuovo passo nel percorso di integrazione tra calcio professionistico e paralimpico, confermando il valore sociale dello sport come strumento di crescita, condivisione e inclusione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - special
Mourinho, dal Chelsea a Roma e Fenerbahce: tutti gli esoneri dello Special One
Oggi è la Giornata Mondiale della #SaluteMentale Il Club saluta l'inizio della nuova stagione per l'AS Roma for Special ? https://asroma.com/it/notizie/74086/giornata-mondiale-della-salute-mentale-las-roma-for-special-riprende-gli-allenamenti-per-la-s - X Vai su X
Unipol Forum di Milano in delirio per il primo dei tre attesi appuntamenti italiani di Damiano David, in attesa dei concerti di sabato 11 e domenica 12 ottobre al Palazzetto dello Sport di Roma. Special guest della serata di Milano è stato Cesare Cremonini che, - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Mondiale della Salute Mentale: l’AS Roma for Special riprende gli allenamenti per la stagione 2025/26 - Il Club ha celebrato la Giornata Mondiale della Salute Mentale organizzando un evento ad hoc in occasione della ripresa degli allenamenti dell’AS ... msn.com scrive
Chiuso noto night club di Roma per sfruttamento della prostituzione - Chiusura per due mesi e revoca definitiva della licenza di somministrazione degli alimenti: è il provvedimento emesso dal Questore di Roma dopo il sequestro preventivo, disposto due settimane fa, di u ... Lo riporta rainews.it