Roma for Special il club celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Sololaroma.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Roma ha rinnovato il proprio impegno verso inclusione e benessere, organizzando un evento speciale per celebrare la ripresa degli allenamenti della Roma for Special, progetto nato in collaborazione con la Cooperativa Sociale CassiAvass. L’evento. L’iniziativa si è svolta il oggi presso l’ASD Centocelle, alla presenza del Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e ha rappresentato un nuovo passo nel percorso di integrazione tra calcio professionistico e paralimpico, confermando il valore sociale dello sport come strumento di crescita, condivisione e inclusione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma for special il club celebra la giornata mondiale della salute mentale

© Sololaroma.it - Roma for Special, il club celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale

In questa notizia si parla di: roma - special

Mourinho, dal Chelsea a Roma e Fenerbahce: tutti gli esoneri dello Special One

roma for special clubGiornata Mondiale della Salute Mentale: l’AS Roma for Special riprende gli allenamenti per la stagione 2025/26 - Il Club ha celebrato la Giornata Mondiale della Salute Mentale organizzando un evento ad hoc in occasione della ripresa degli allenamenti dell’AS ... msn.com scrive

roma for special clubChiuso noto night club di Roma per sfruttamento della prostituzione - Chiusura per due mesi e revoca definitiva della licenza di somministrazione degli alimenti: è il provvedimento emesso dal Questore di Roma dopo il sequestro preventivo, disposto due settimane fa, di u ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma For Special Club