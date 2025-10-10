In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Roma ha rinnovato il proprio impegno verso inclusione e benessere, organizzando un evento speciale per celebrare la ripresa degli allenamenti della Roma for Special, progetto nato in collaborazione con la Cooperativa Sociale CassiAvass. L’evento. L’iniziativa si è svolta il oggi presso l’ASD Centocelle, alla presenza del Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e ha rappresentato un nuovo passo nel percorso di integrazione tra calcio professionistico e paralimpico, confermando il valore sociale dello sport come strumento di crescita, condivisione e inclusione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma for Special, il club celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale