Roma Ferguson tranquillizza | Ho avuto un problema prima dell’ultima partita ma ho recuperato

Le prime sfide della stagione hanno regalato alla Roma risultati importanti, anche se a preoccupare resta il rendimento dei centravanti di Gasperini, tanto da non avere ancora una gerarchia precisa. Se Ferguson sembrava partire in vantaggio, con la spinta anche dell’ottimo esordio contro il Bologna, le ultime sue prestazioni non sono state brillanti. L’attaccante irlandese è infatti ancora alla ricerca del primo gol ufficiale con la maglia giallorossa, con la speranza che questa pausa nazionali possa dargli un po’ di fiducia in ambito realizzativo. Durante la conferenza stampa della vigilia del match contro tra Irlanda e Portogallo, Ferguson ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche dopo la mancata presenza con la Fiorentina: “Sto bene, stiamo tutti bene. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ferguson tranquillizza: “Ho avuto un problema prima dell’ultima partita ma ho recuperato”

