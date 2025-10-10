Roma Femminile Rossettini prepara la sfida con il Milan | Massara presente all’allenamento

Tornata a casa con le ossa rotte da Madrid, dove ha rimediato un pesante 6-2 nell’esordio in Women’s Champions League, per la Roma Femminile è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Dopo aver vinto e convinto alla prima giornata contro il Parma, rifilando alle ducali un secco 4-0, la formazione di Rossettini è al lavoro per preparare la trasferta con il Milan, in programma domenica 12 ottobre, alle ore 12.30. Per le giallorosse si tratterà di una sfida molto importante, in quanto servirà un’immediata reazione dopo il ko con il Real Madrid, in modo da far tornare il sorriso. A mostrare la propria vicinanza alla Roma Femminile è stato Frederic Massara, che oggi ha assistito all’allenamento delle ragazze di Rossettini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

