Roma fa scuola di bio | olio e olive UE per i futuri professionisti

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma diventa teatro di un percorso formativo dedicato a olio extravergine d’oliva (EVO) e olive da tavola biologiche certificate UE. Con EcceBio ed EvooSchool, gli studenti degli istituti alberghieri affrontano un cammino di conoscenza su qualità, sostenibilità e tracciabilità, pensato per chi domani lavorerà nella ristorazione e nell’agroalimentare. Un invito a scegliere consapevolmente, fin dai . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma fa scuola di bio olio e olive ue per i futuri professionisti

© Sbircialanotizia.it - Roma fa scuola di bio: olio e olive UE per i futuri professionisti

In questa notizia si parla di: roma - scuola

Settembre 2025, quando inizia la scuola a Roma e i ponti da annotare

Esplosione a Roma, vicino alla scuola distrutta c'è ancora un impianto rifiuti. Il Pd interroga Rocca

A Mezzocammino la prima scuola "Nzeb" di Roma

roma fa scuola bioScuola, da Roma a Latina salto di qualità per le mense scolastiche con Vivenda Spa. Famiglie e Comune apprezzano il servizio - Il nuovo servizio, erogato dalla Vivenda Spa, conquista le famiglie e il Comune grazie a ... iltempo.it scrive

Sciopero della scuola a Roma: servizi a rischio anche in nidi e scuole dell'infanzia - L’anno scolastico è appena iniziato, ma già si prospetta all’orizzonte una giornata che potrebbe diventare piuttosto complicata per le famiglie. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Fa Scuola Bio