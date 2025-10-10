Roma fa scuola di bio | olio e olive UE per i futuri professionisti
Roma diventa teatro di un percorso formativo dedicato a olio extravergine d’oliva (EVO) e olive da tavola biologiche certificate UE. Con EcceBio ed EvooSchool, gli studenti degli istituti alberghieri affrontano un cammino di conoscenza su qualità, sostenibilità e tracciabilità, pensato per chi domani lavorerà nella ristorazione e nell’agroalimentare. Un invito a scegliere consapevolmente, fin dai . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
