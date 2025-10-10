Roma celebra Pier Paolo Pasolini | un mese di eventi per ricordare il poeta ucciso ad Ostia

Roma, 10 ottobre 2025 – Da oggi al 23 ottobre, un nuovo e denso calendario di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale è pronto ad animare la città. Una nutrita offerta di eventi, diversificata e accessibile, che spazia dal cinema alla letteratura, dal teatro alle performance urbane. L’agenda autunnale si arricchisce grazie all’offerta dei cartelloni delle istituzioni culturali cittadine e dalle proposte selezionate tramite gli avvisi pubblici Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno e Artes et Iubilaeum 2025. Mentre le giornate si accorciano, Roma accende nuove luci sulla Capitale con tante iniziative che abiteranno diversi Municipi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it