Roma capitale della formazione infettivologica | Next Generation Master Class in HIV di SIMIT

Roma si conferma cuore pulsante della formazione medica e della ricerca sulle malattie infettive. Nella Capitale si è infatti conclusa la seconda edizione della “SIMIT Next Generation Master Class in HIV”, il progetto formativo promosso dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e dedicato ai giovani infettivologi italiani. Nel corso dell’evento finale svoltosi a Roma sono stati premiati i 30 specialisti selezionati da centri di eccellenza di tutto il Paese, protagonisti di un percorso che unisce alta formazione, confronto scientifico e creazione di una rete nazionale di nuove competenze nella gestione dell’HIV. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

