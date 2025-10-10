Rogo nella notte | fiamme divorano il tetto di una casa
Attimi di paura ieri sera, giovedì 9 ottobre, a Rodeano, frazione di Rive d'Arcano, dove un incendio si è sviluppato intorno alle 21 e 30 in una casa in linea di due piani fuori terra, in via Fagagna 28. Le fiamme, partite da una stanza al primo piano, si sono rapidamente propagate al solaio in.
