Rocky Marciano torna a colpire | Bonelli svela Souzie-Q in anteprima

Lucca - La nuova graphic novel di Sergio Bonelli Editore, firmata da Carmine Di Giandomenico e Francesco Colafella, racconta la leggenda di Rocky Marciano con un’edizione limitata esclusiva per Lucca Comics & Games 2025. La leggenda del pugilato rivive sulle pagine della nuova opera di Sergio Bonelli Editore. Il titolo è Souzie?Q. Un ritratto di Rocky Marciano, un fumetto biografico scritto e disegnato da Carmine Di Giandomenico e Francesco Colafella, con la collaborazione di Tanino Liberatore. L’opera verrà presentata in anteprima al pubblico durante Lucca Comics & Games 2025, in contemporanea con l’uscita in libreria e fumetteria fissata per il 31 ottobre. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

