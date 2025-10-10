Rocco Siffredi le difesa di suo figlio Lorenzo | Accuse assurde

Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, si è voluto esporre pubblicamente per difendere suo padre dalle accuse di abusi sessuali avanzate lo scorso aprile, attraverso il programma Le Iene. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rocco siffredi difesa suoLorenzo Tano difende papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi: «Non ha mai sfruttato nessuna né preteso percentuali» - Lorenzo Tano scende in campo per raccontare la sua versione dei fatti e difendere papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi. Da leggo.it

