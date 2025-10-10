Rocca | Regina Coeli è un carcere obsoleto va chiuso
Roma, 10 ottobre 2025 – “Ho appena visitato il carcere di Regina Coeli e ho potuto constatare l’entità del danno di questo crollo parziale del tetto, che soltanto per un caso fortuito non ha provocato un evento ancora più grave. E’ un carcere obsoleto che va chiuso, l’ho detto in più occasioni “. Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dopo la visita, questo pomeriggio, al carcere di Regina Coeli. Crolla parte del tetto a Regina Coeli: “Corso un grave pericolo” Rocca ha espresso solidarietà alla direttrice e a tutto il personale e ha ricordato: “Stiamo potenziando i servizi sanitari, il centro clinico ormai funziona pienamente, a giorni verrà anche dotato di una Tac, ma questo non basta, questo centro di detenzione va chiuso e i detenuti vanno trasferiti altrove. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
