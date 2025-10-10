Roberto Erminio Carraro il motociclista morto a Solbiate | ipotesi malore

È stato identificato il motociclista che ieri, giovedì 9 ottobre, ha perso la vita in un incidente a Solbiate con Cagno, in provincia di Como. Si tratta di Roberto Erminio Carraro, 65 anni, di Valmorea.L’uomo viaggiava su una Ktm 800 lungo via Monte Rosa quando, poco prima delle 11.30, è caduto. 🔗 Leggi su Quicomo.it