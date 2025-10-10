Roberto Benigni ricorda Paolo Bonacelli | Una gran tristezza al cuore

Roberto Benigni ricorda Paolo Bonacelli con commozione: "Che bell'attore straordinario". Il regista ricorda la collaborazione con l'attore, spentosi ieri a 88 anni, in Non ci resta che piangere e Johnny Stecchino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberto Benigni ricorda Paolo Bonacelli: “Una gran tristezza al cuore” - La scomparsa di Paolo Bonacelli, avvenuta l'8 ottobre all'ospedale San Filippo Neri di Roma, ha lasciato un vuoto profondo nel cinema italiano. Riporta fanpage.it

È morto Paolo Bonacelli, l’attore ha lavorato con Pasolini, Rosi e Benigni: “Non saprei definirmi. Sono uno che crede nel suo lavoro e negli altri” - Cinema italiano in lutto per la scomparsa di Paolo Bonacelli, attore che ha lavorato con Pasolini, Rosi e Benigni ... Segnala ilfattoquotidiano.it