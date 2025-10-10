Roberto Benigni ricorda Paolo Bonacelli | Una gran tristezza al cuore

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Benigni ricorda Paolo Bonacelli con commozione: "Che bell'attore straordinario". Il regista ricorda la collaborazione con l'attore, spentosi ieri a 88 anni, in Non ci resta che piangere e Johnny Stecchino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

roberto benigni ricorda paoloRoberto Benigni ricorda Paolo Bonacelli: “Una gran tristezza al cuore” - La scomparsa di Paolo Bonacelli, avvenuta l'8 ottobre all'ospedale San Filippo Neri di Roma, ha lasciato un vuoto profondo nel cinema italiano. Riporta fanpage.it

roberto benigni ricorda paoloÈ morto Paolo Bonacelli, l’attore ha lavorato con Pasolini, Rosi e Benigni: “Non saprei definirmi. Sono uno che crede nel suo lavoro e negli altri” - Cinema italiano in lutto per la scomparsa di Paolo Bonacelli, attore che ha lavorato con Pasolini, Rosi e Benigni ... Segnala ilfattoquotidiano.it

