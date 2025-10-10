robbie williams pubblica il nuovo singolo pretty face

Fuori oggi Pretty Face, il nuovo singolo di Robbie Williams contenuto nel suo nuovo e atteso album Britpop. È uscito oggi e sarà in radio da venerdì 17 ottobre Pretty Face, il nuovo singolo di Robbie Williams contenuto nel suo nuovo e attesissimo album, Britpop, in uscita il 6 febbraio e disponibile in pre-order. Britpop sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD, CD deluxe, musicassetta, alt cassette e in formato digitale, mentre per un periodo limitato, sullo store ufficiale di Robbie Williams, saranno disponibili anche dei bundle autografati. La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

