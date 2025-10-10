Robbie Williams pubblica il nuovo singolo Pretty Face
Fuori oggi Pretty Face, il nuovo singolo di Robbie Williams contenuto nel suo nuovo e atteso album Britpop. È uscito oggi e sarà in radio da venerdì 17 ottobre Pretty Face, il nuovo singolo di Robbie Williams contenuto nel suo nuovo e attesissimo album, Britpop, in uscita il 6 febbraio e disponibile in pre-order. Britpop sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD, CD deluxe, musicassetta, alt cassette e in formato digitale, mentre per un periodo limitato, sullo store ufficiale di Robbie Williams, saranno disponibili anche dei bundle autografati. La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: robbie - williams
Robbie Williams è “re dell’intrattenimento” a Trieste e incanta il pubblico del Rocco
“Indecente le stanze d’albergo a 2mila-3mila euro a Trieste per concerto di Robbie Williams. Toglieremo fondi a chi specula”: l’ira di Massimiliano Fedriga
Le foto del concerto di Robbie Williams a Trieste
Istanbul, annullato il concerto di Robbie Williams ? https://l.euronews.com/7S9y - X Vai su X
Il concerto del cantante britannico Robbie Williams alla Marina di Ataköy, previsto per il 7 ottobre, è stato cancellato a causa della coincidenza con l'anniversario dell'attacco di Hamas, delle crescenti proteste e dei conseguenti problemi di sicurezza ? https://l - facebook.com Vai su Facebook
Robbie Williams, esce oggi il nuovo singolo “Pretty Face” - Esce oggi, e sarà in rotazione radiofonica dal 17 ottobre, "Pretty Face", il nuovo singolo di Robbie Williams dall'album "Britpop". Segnala spettakolo.it
“PRETTY FACE”, il nuovo singolo di ROBBIE WILLIAMS - La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era ... Secondo politicamentecorretto.com