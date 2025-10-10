RN e LFI non invitati all’Eliseo da Macron Le Pen | Metto in dubbio la funzione presidenziale

Rassemblement National e La France Insoumise non sono stati invitati all’incontro fra Emmanuel Macron e partiti politici all’Eliseo, dopo le dimissioni di Sebastien Lecornu, perché “ entrambi hanno chiesto lo scioglimento ” dell’Assemblea nazionale. Lo riporta BfmTv citando fonti dell’entourage dello stesso Macron. “Il Primo Ministro uscente ha indicato che la maggioranza dei partiti politici si oppone allo scioglimento, che è un potere costituzionale presidenziale, e il Capo dello Stato ha voluto riceverli”, ha aggiunto l’entourage di Macron parlando invece degli altri partiti politici. Le Pen: “Incontro tra commercianti di tappeti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

