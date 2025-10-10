RN e LFI non invitati all’Eliseo da Macron Le Pen | Metto in dubbio la funzione presidenziale

Rassemblement National e La France Insoumise non sono stati invitati all’incontro fra Emmanuel Macron e partiti politici all’Eliseo, dopo le dimissioni di Sebastien Lecornu, perché “ entrambi hanno chiesto lo scioglimento ” dell’Assemblea nazionale. Lo riporta BfmTv citando fonti dell’entourage dello stesso Macron. “Il Primo Ministro uscente ha indicato che la maggioranza dei partiti politici si oppone allo scioglimento, che è un potere costituzionale presidenziale, e il Capo dello Stato ha voluto riceverli”, ha aggiunto l’entourage di Macron parlando invece degli altri partiti politici. Le Pen: “Incontro tra commercianti di tappeti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - RN e LFI non invitati all’Eliseo da Macron, Le Pen: “Metto in dubbio la funzione presidenziale”

In questa notizia si parla di: invitati - eliseo

Primo incontro dedicato ai familiari Cari familiari, la prossima settimana prenderà il via il percorso che Casa Mozzetti ha pensato per voi. Siete dunque invitati al primo appuntamento che si intitola: “Non sono solo: attraversare il senso di colpa e l’impotenza - facebook.com Vai su Facebook

La Strambata, la puntata del 30 settembre: tra gli ospiti Eliseo Secci, presidente Federvolley Sardegna - X Vai su X

RN e LFI non invitati all’Eliseo da Macron, Le Pen: “Metto in dubbio la funzione presidenziale” - Rassemblement National e La France Insoumise non sono stati invitati all'incontro fra Emmanuel Macron e partiti politici all'Eliseo, dopo le dimissioni di ... Secondo lapresse.it

Macron convoca all’Eliseo tutti i leader dei partiti politici, tranne RN e LFI - Macron convoca all'Eliseo tutti i leader dei partiti politici, tranne RN e LFI: esclusi dall’incontro Le Pen e Mélenchon. Lo riporta msn.com