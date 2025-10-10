Il 10 ottobre 2025 segna l’inizio della nuova, entusiasmante promozione Ratings Reload in Football Ultimate Team! Questa campagna è stata creata in collaborazione con la community, affrontando direttamente le lamentele più comuni: PlayStyle mancanti, statistiche base troppo basse e piede debole non all’altezza. “Ratings Reload” non è solo un Team di carte speciali; è un evento che dà ai giocatori il potere di plasmare la propria squadra con nuove Evoluzioni e introduce una nuova era per le carte Argento. Cosa Aspettarsi da Ratings Reload. Ratings Reload è un evento di due settimane focalizzato su potenziamenti, Evoluzioni e carte Argento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - RIVOLUZIONE RATING: EA FC 26 CAMBIA LE CARTE! Arriva ‘Ratings Reload’ – le nuove EVO e le ‘Silver Stunners’?