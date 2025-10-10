Rivoluzione nei rally belgi | i calendari 2026 di Divisione 1 e 2

Torna il leggendario TAC Rally nella massima serie. Tante novità in Divisione 2. Weekend decisivo nella DIV2 con titolo in palio alla Boucles Chevrotines con Jos Verstappen al via. Fine settimana decisivo per la Divisione 2 belga, con la disputa della Boucles Chevrotines a Rance, ultima prova stagionale che assegnerà il titolo 2025. Tra i . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: rivoluzione - rally

Rivoluzione in vista in Formula1 ? Dal 2026 la Formula 1 entrerà in una nuova era “super-ibrida”: i motori manterranno il V6 turbo ma con una parte elettrica molto più potente e carburanti 100% sostenibili. L’obiettivo è ridurre le emissioni senza perdere le - facebook.com Vai su Facebook

Rivoluzione FIFA/ Accordo con i calciatori sui giorni di riposo: cambiano i calendari? (oggi 14 luglio 2025) - Lo spiega bene Tuttosport, che ha approfondito già ieri il succo del discorso: le due principali linee guida che sono emerse, all’intero di “discussioni progressive”, sono le 72 ore di riposo tra una ... Da ilsussidiario.net

Rivoluzione calendari Serie A: accordo Fifa-calciatori, cambia tutto - A poche ore dalla finale del Mondiale per club, sempre a New York, la Fifa ha annunciato un accordo con il sindacato dei calciatori. Lo riporta corrieredellosport.it