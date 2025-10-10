Rivivi la grande inaugurazione del Festival dello Sport 2025
Rivivi dal Teatro Sociale di Trento, la Grande Inaugurazione del Festival dello Sport 2025, in programma nel capoluogo trentino dal 9 al 12 ottobre. Presenti al via di questa ottava edizione Urbano Cairo, presidente e a.d. di Rcs MediaGroup, Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, Franco Ianeselli, sindaco di Trento e Flavio Deflorian, rettore dell'Università degli Studi di Trento. Aprono il Festival insieme a Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, con Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico de Il Festival dello Sport e Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: rivivi - grande
Photogallery Quattro gol, ritmo e grande spinta del pubblico: rivivi la gara di oggi nella nostra selezione di scatti dal campo e dalla curva. La Nocerina supera la Gelbison 4-2 nella sfida di Coppa Italia Serie D e regala ai tifosi un pomeriggio di emozioni. Abbia - facebook.com Vai su Facebook
Take My Breath Away... #BackOnTheBigScreen: rivivi la magia di Top Gun sul grande schermo del tuo The Space Cinema. Solo dal 6 all'8 ottobre, scegli ora i tuoi posti in sala https://bit.ly/42bEwWU - X Vai su X
Oggi l'inaugurazione della XXIV edizione del Festival Verdi. Parma festeggia il grande genio di Giuseppe Verdi - Il XXIV Festival Verdi di Parma e Busseto, che si svolgerà da oggi 21 settembre al 21 ottobre 2024, si prepara a stupire il pubblico con un'offerta artistica di grande respiro. Da ilmessaggero.it