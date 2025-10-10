Rivivi dal Teatro Sociale di Trento, la Grande Inaugurazione del Festival dello Sport 2025, in programma nel capoluogo trentino dal 9 al 12 ottobre. Presenti al via di questa ottava edizione Urbano Cairo, presidente e a.d. di Rcs MediaGroup, Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, Franco Ianeselli, sindaco di Trento e Flavio Deflorian, rettore dell'Università degli Studi di Trento. Aprono il Festival insieme a Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, con Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico de Il Festival dello Sport e Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rivivi la grande inaugurazione del Festival dello Sport 2025