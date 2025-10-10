Ritrovamento inatteso negli archivi della libreria universitaria spunta un volume su Santa Rosalia del 1600
Ha oltre trecento anni il volume su Santa Rosalia ritrovato per caso durante il riordino del patrimonio librario antico della Biblioteca del Polo Annunziata – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. Si tratta di una sconosciuta edizione palermitana sulla vita della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
