Ritornano a raffica le truffe ad anziani | tre colpi andati a segno per migliaia di euro di bottino

Con la fine della stagione estiva ritornano prepotentemente le truffe, specialmente agli anziani. Nonostante infatti la forte opera di sensibilizzazione da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni, in molti ancora cadono in raggiri che, se alle orecchie dei più possono sembrare poco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La truffa del concorso pubblico: anziana consegna beni per 50mila ad un corriere - Vittima un'anziana signora romana di 83 anni raggirata da un 32enne di Napoli. Secondo romatoday.it

Telefonate trappola a un'anziana. La donna consegna oro e gioielli per 50mila euro - La donna, di 83 anni, era stata contattata sia all'utenza fissa che poi al cellulare da una "telefonista" che, fingendosi sua figlia, le ha chiesto di ... Si legge su romatoday.it