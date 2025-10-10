Ritorna la sagra del passatello tra specialità romagnole e tartufo ma anche intrattenimento
Torna la?agra del Passatello al “PalaSavio” a Savio di Cervia. Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere dalle 19 alle 22.30 con possibilità di asporto sempre disponibile. Il menù propone piatti tipici della cucina locale, i passatelli fatti dalle Azdore e, tra le specialità proposte anche il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
