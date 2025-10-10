Ritorna il Veronetta Festival | come cambia la viabilità nella zona per il weekend
La 5a edizione di Veronetta Festival animerà il quartiere cittadino l'11 ed il 12 ottobre. Giochi per bambini, mercatino dell'usato, mostre fotografiche, proiezioni di film, opere teatrali e performance musicali con dj set, il tutto condito da un servizio ristorazione e bar all'aperto, con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: ritorna - veronetta
Ritorna la Fiera del Disco di Verona! Presso il grande spazio espositivo di Palaexpo di Centro Congressi (Ingresso A1/ Piano 2) a Verona, Viale del Lavoro 8, e sarà aperta dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 Ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Ritorna il "Diacetum festival" Cinque appuntamenti di arte varia Ogni sabato uno spettacolo - A Diacceto torna l’appuntamento con il Diacetum Festival, la rassegna che da oltre vent’anni accompagna l’estate della comunità locale e dei tanti visitatori che giungono da tutta la regione. Come scrive lanazione.it
Tocatì a Veronetta, la seconda edizione del festival internazionale dei giochi di strada: ospite la comunità Maori - Vuol dire «stai bene» ed è il saluto usato dai Maori della Nuova Zelanda anche all’inaugurazione del Tocatì, venerdì ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it