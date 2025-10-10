Ritorna il Veronetta Festival | come cambia la viabilità nella zona per il weekend

La 5a edizione di Veronetta Festival animerà il quartiere cittadino l'11 ed il 12 ottobre. Giochi per bambini, mercatino dell'usato, mostre fotografiche, proiezioni di film, opere teatrali e performance musicali con dj set, il tutto condito da un servizio ristorazione e bar all'aperto, con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

