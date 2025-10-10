Ritorna il caldo temperature in salita in queste città italiane

Clima di nuovo mite dopo il maltempo, giornate calde in vista: le previsioni meteo che ci attendono Dopo il maltempo e il freddo che hanno caratterizzato le ultime settimane, stiamo assistendo, nuovamente, a un ritorno di un clima più mite. Quella che viene definita sempre più spesso come ottobrata e che ci consegna alcune giornate.

In questa notizia si parla di: ritorna - caldo

Ritorna il caldo estremo, il meteorologo: “Temperature da record in Sicilia, ma…” – ESCLUSIVA

Meteo, ritorna il caldo africano: tanto sole e picchi di 37°C

Meteo: Temperature, farà Caldo come Agosto, attesi più di 33°C, ecco dove - Nei prossimi giorni le temperature saranno destinate ad aumentare gradualmente su tutto il Paese con punte da pieno Agosto e prossime anche ai 33°C su molte regioni. Segnala ilmeteo.it

Meteo: Temperature, picco di caldo fino a 38°C, ecco dove - Un’ondata di caldo anomalo sta attraversando l’Italia e nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire ancora, con picchi che potrebbero raggiungere i 38°C. Secondo ilmeteo.it