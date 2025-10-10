Ritardi messaggi sospetti e nuovi testimoni | troppe ombre sulla morte di Aurora Maniscalco

La famiglia di Aurora Maniscalco, ragazza siciliana 24enne, volata giù dalla finestra dell'appartamento di Vienna dove conviveva con il fidanzato, continua a chiedere di indagare sulla morte della giovane hostess di Palermo, avvenuta in Austria la notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi. Il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, è tornato ad occuparsi del caso dopo l'apertura dell'inchiesta in Italia, che ipotizza – come atto dovuto – il reato di istigazione al suicidio. Unico indagato è proprio il fidanzato Elio Bargione, 27enne palermitano, con il quale Aurora conviveva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

