RISULTATI | SIW Conquest Saga Last Trial Parte 3

I risultati della terza parte (le prime due le trovate  QUI e QUI ) di Conquest SagaLast Trial (Live Giovedì per gli abbonati al  Canale Youtube SIW  e il Giovedì successivo in chiaro su Youtube): Tornado Tag Team Match Alex Flash & Electra battono Picchio & Swan. Vittorio Bruni batte Kevin Guglielmi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

