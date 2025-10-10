Rissa tra giovani alla Tirata del Carro 9 denunciati a Mirabella Eclano

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rissa tra giovani il 20 settembre scorso a Mirabella Eclano (Avellino), durante la festa patronale; nove ragazzi sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

