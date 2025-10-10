L’attesa si fa sempre più concitata perché la storia insegna che chiudere un accordo in Medio Oriente non è mai una cosa semplice, tanto più quando il principale regista dell’ultima manovra di pace, Donald Trump, non vuole limitarsi alla cessazione delle ostilità, ma punta a creare una qualche forma di stabilità in una delle regioni più turbolente del globo, per giunta in una fase in cui tanti fronti sopiti sono esplosi e nel mondo i venti di guerra sembrano soffiare più forti del solito. Come sappiamo, i due anni successivi al massacro del 7 ottobre 2023 non hanno riguardato solo Gaza e non hanno coinvolto solo Israele, Hamas e la martoriata popolazione civile. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Risiko mediorientale: come sono cambiati gli equilibri geopolitici nella regione a due anni dal 7 Ottobre