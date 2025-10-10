Rishi Sunak nuovo senior advisor di Microsoft e Anthropic

Rishi Sunak entra in Microsoft e Anthropic. L'ex primo ministro britannico ha assunto gli incarchi part-time di senior advisor per entrambe le aziende tech, cui fornirà supporto e consulenza strategica. In parallelo, manterrà il proprio ruolo nel Parlamento per la circoscrizione di Richmond e Northallerton, che riveste dal 2015. «Da tempo credo che la tecnologia trasformerà il nostro mondo e giocherà un ruolo chiave nel determinare il futuro», ha scritto su LinkedIn. «Sono entusiasta di aiutare queste aziende mentre affrontano le grandi questioni strategiche per la nostra economia, la sicurezza e la nostra società.

