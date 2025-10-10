ripristino impianti di sollevamento delle fogne

La giunta comunale ha approvato il progetto per il ripristino di due impianti di sollevamento della fognatura bianca danneggiati dall’alluvione di ottobre 2024. Si tratta del ’Metano Bianca’ sulla Statale Adriatica e l’ex Vigili a Ponente, all’incrocio tra via Squero e via Matteucci. L’obiettivo degli interventi è il ripristino degli impianti che hanno registrato avarie su componenti elettriche e meccaniche, quadri elettrici, sensori e pompe idrovore. Nell’impianto ex-Vigili si prevede la sostituzione di una valvola di ritegno, la posa di una idrovora e l’installazione di una elettropompa sommergibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

