"Tirrenia torni a essere un qualificato punto di riferimento per la cinematografia italiana. Una mia proposta in tal senso era stata bocciata dal Pd ma penso che il progetto non debba essere abbandonato. Darebbe impulso al turismo e creerebbe nuovi posti di lavoro". E’ la proposta rilanciata in vista del voto regionale di domenica e lunedì prossimi dal capogruppo uscente della Lega, Elena Meini, che sarà in corsa nel collegio pisano come capolista del Carroccio. "Forse non tutti sanno che Tirrenia è dal 1934 al 1969 un preciso e qualificato punto di riferimento della cinematografia italiana - spiega Meini - tanto che diversi film di successo vennero proprio girati nella pineta della località marina pisana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Riportare gli studios di nuovo a Tirrenia"