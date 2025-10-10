Tradizionalmente, il mondo degli affari è stato dominato da un senso di urgenza, con una forte enfasi sulla velocità e sull’efficienza. Tuttavia, l’adozione di un approccio più lento e ponderato può rivelarsi non solo vantaggiosa, ma essenziale per il successo sostenibile e il benessere dei leader aziendali, delle organizzazioni e delle persone che le ‘abitano’. Nel mondo del business, la lentezza non implica necessariamente mancanza di progresso o inefficienza. Al contrario, rappresenta un’ opportunità per approfondire la comprensione, migliorare la qualità delle decisioni e innalzare il livello di creatività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Ripensare la velocità (e la lentezza) nel mondo del business