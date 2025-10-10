Riparte il concorso per assumere 1274 Oss della Regione Campania | le nuove date Ci sono 25mila candidati

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte il concorsone unico della Regione Campania per assumere 1274 Oss a tempo indeterminato: la data delle prove. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparte - concorso

Riparte "Vinci il calcio con Iliad", il concorso che mette in palio biglietti per le partite di A

Riparte il concorso per assumere 1274 Oss della Regione Campania: chiamati i 25mila candidati, le date

riparte concorso assumere 1274Riparte il concorso per assumere 1274 Oss della Regione Campania: chiamati i 25mila candidati, le date - Riparte il concorsone unico della Regione Campania per assumere 1274 Oss a tempo indeterminato: la data delle prove ... Si legge su fanpage.it

riparte concorso assumere 1274Concorso Oss in Campania, Eliseo (Nursind): “Hanno fatto bene a bloccarlo. Ma ora risposte ai precari” - Sul concorso unico per 1274 Oss bloccato interviene Antonio Eliseo, segretario regionale Nursind Campania, a Fanpage ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Riparte Concorso Assumere 1274